СМИ: около 300 предприятий пострадали во время беспорядков в Алма-Ате

В сообщении уточняется, что в результате противоправных действий протестующих были сожжены более 120 транспортных средств, в том числе 33 служебных машины: полицейские, пожарные и скорой помощи.

Также были разбиты 120 объектов торговли, 180 предприятий общепита и 100 офисов. Кроме того, участники протестов избили более 500 гражданских лиц, в том числе женщин и стариков.

Ранее жители ряда городов Казахстана вышли на митинги, протестуя против повышения цен на сжиженный газ. Позже мирные протесты переросли в беспорядки.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о вводе с 5 по 19 января чрезвычайного положения в Нур-Султане, Алма-Ате, Мангистауской и Алма-Атинской областях, сообщает RT.