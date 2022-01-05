СМИ: около 300 предприятий пострадали во время беспорядков в Алма-Ате

Порядка 300 предприятий пострадали в результате беспорядков в Алма-Ате, сообщает издание Zakon.kz со ссылкой на городской департамент полиции.

Пять сотрудников скорой помощи пострадали в ходе протестов в Алма-Ате

В сообщении уточняется, что в результате противоправных действий протестующих были сожжены более 120 транспортных средств, в том числе 33 служебных машины: полицейские, пожарные и скорой помощи.

Также были разбиты 120 объектов торговли, 180 предприятий общепита и 100 офисов. Кроме того, участники протестов избили более 500 гражданских лиц, в том числе женщин и стариков.

Ранее жители ряда городов Казахстана вышли на митинги, протестуя против повышения цен на сжиженный газ. Позже мирные протесты переросли в беспорядки.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о вводе с 5 по 19 января чрезвычайного положения в Нур-Султане, Алма-Ате, Мангистауской и Алма-Атинской областях, сообщает RT.

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ФОТО: www.rubaltic.ru
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