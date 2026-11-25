Останемся без «Горничной»: К чему приведет квотирование зарубежного кино
Крупные проекты перестанут заходить в Россию, если принять ограничительные законы, заявил НСН Роман Исаев.
Иностранное кино закрывает важную брешь на российском рынке, а если избавиться от этих картин, то каждый пятый кинозал закроется, рассказал НСН член Совета Ассоциации Владельцев Кинотеатров Роман Исаев.
Законопроект о квотировании иностранного кино подготовили в Госдуме. Предполагается, что получение прокатного удостоверения для фильмов иностранных прокатчиков будет стоить пять миллионов рублей, анимации — три миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС. В Ассоциации владельцев кинотеатров уже попросили депутатов доработать законопроект, жалуясь на и так имеющиеся отчисления в 10% от кассовых сборов. В АВК утверждают, что новый платёж исключил бы в 2026 году из проката 70% иностранных фильмов, сделал бы экономически невозможной деятельность 34 из 47 российских прокатных компаний, в том числе выпускающих отечественные фильмы. Исаев объяснил, в чем конкретные претензии.
«Мы предложили сделать не фиксированную выплату в пять миллионов, а дискретную, в зависимости от широты выпуска того или иного фильма. Есть картины, которые выходят форматом до 100 кинотеатров, фестивальные или нишевые продукты. Они должны быть от подобного платежа освобождены, потому что ни один подобный проект такую сумму просто не вытянет. Что касается взноса 10%, то он абсолютно точно убьет большое количество прокатных компаний, которые завозят в Россию зарубежное кино, и какое-то количество кинотеатров. Не будет никакого смысла завозить зарубежное кино в Россию. Даже крупные проекты уровня “Майкла”, “Горничной”, “Обсессии” и так далее. Они совершенно спокойно смогут заплатить пять миллионов рублей за вход на российский рынок, но при этом 10% отчислений для них может стать критичной историей», — подчеркнул он.
Исаев добавил, почему отечественному кино мера не поможет.
«А что касается российского кинопрома, ради которого придуман этот законопроект, то он от этого совершенно не выиграет. У нас хватает “миллиардников”, но в среднем сегменте, где картины зарабатывают по 300-500 миллионов, нехватка проектов в три раза. Зарубежный контент отчасти заполняет эту брешь. К тому же не каждому зрителю интересны сказки. Семейный просмотр — это костяк кинохождения, но есть еще молодая аудитория, которая сейчас очень активно посещает сеансы, и она не хочет смотреть сказки. Им нужно что-то более взрослое, интересное, соответствующее их возрасту. Мы рискуем потерять это поколение: половина зрителей не ходят с 2019 года, а теперь можем остаться без второй половины. Вот к чему может привести реализация законопроекта в той версии, в которой он сейчас заявлен», — указал он.
Ранее Исаев в пресс-центре НСН призвал снимать больше российских комедий и детективов.
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