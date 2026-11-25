Иностранное кино закрывает важную брешь на российском рынке, а если избавиться от этих картин, то каждый пятый кинозал закроется, рассказал НСН член Совета Ассоциации Владельцев Кинотеатров Роман Исаев.

Законопроект о квотировании иностранного кино подготовили в Госдуме. Предполагается, что получение прокатного удостоверения для фильмов иностранных прокатчиков будет стоить пять миллионов рублей, анимации — три миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС. В Ассоциации владельцев кинотеатров уже попросили депутатов доработать законопроект, жалуясь на и так имеющиеся отчисления в 10% от кассовых сборов. В АВК утверждают, что новый платёж исключил бы в 2026 году из проката 70% иностранных фильмов, сделал бы экономически невозможной деятельность 34 из 47 российских прокатных компаний, в том числе выпускающих отечественные фильмы. Исаев объяснил, в чем конкретные претензии.