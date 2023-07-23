«Кашу заваривают». Политолог Марков отреагировал на слова Лукашенко о вагнеровцах и Польше
Политолог Сергей Марков предположил, что лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут использовать ЧВК «Вагнер» против Польши.
Глава Белоруссии Александр Лукашенко признался, что его начали «напрягать» бойцы Частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которые рвутся пойти в Польшу. Об этом он заявил на официальных переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Петербурге 23 июля.
Российский политолог Сергей Марков сразу отреагировал на высказывание белорусского политика, предположив, что лидеры двух стран уже «заваривают кашу» против Варшавы.
«Чем напрягать? Хотят свергнуть кого-то? Нет. Хотят "идти на Запад". На Варшаву. Круто там сейчас Путин и Лукашенко против Польши какую-то кашу заваривают», – написал Марков в своем Telegram-канале.
Лукашенко на переговорах с Путиным показал карту переброски польских войск к границам Союзного государства. По словам белорусского лидера, одна из польских бригад находится в 40 км от Бреста, другая - приблизительно в 100 км от Гродно.
При этом прошедшие учения «Вагнеров» на границе на границе Белоруссии и Польши в Варшаве считают пропагандистской акцией, полагает польский политолог Якуб Корейба. Об этом он заявил в интервью НСН.
«В Польше относятся к учениям «Вагнеров» на границе как к пропагандистской, нежели военно-политической ситуации. Если Россия за полтора года конфликта не посягнула на польскую территорию, то этого точно не сделает Белоруссия, у которой чисто символические вооруженные силы, и уж тем более группа «Вагнера». ... Если президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет, чтобы он и его режим перестали существовать – без проблем. Если Евгений Пригожин хочет, чтобы он и группа «Вагнера» перестали в сферическом смысле существовать, то нарушение польской границы – правильный шаг», - заключил Корейба.
Однако, переговоры с Владимиром Путиным показали серьезный настрой Александра Лукашенко по поводу Польши. Он пообещал поддержать население Западной Украины, территорию которой НАТО может передать Варшаве в качестве «платы» за вступление Украины в Североатлантический альянс по частям.
Лукашенко пообещал поддержать население этих украинских регионов при наличии соответствующей просьбы.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин зарегистрировал в Белоруссии общество с ограниченной ответственностью «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», соответствующая информация опубликована в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей министерства юстиции Белоруссии, пишет «Интерфакс».
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