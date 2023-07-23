«Кашу заваривают». Политолог Марков отреагировал на слова Лукашенко о вагнеровцах и Польше

Российский политолог Сергей Марков сразу отреагировал на высказывание белорусского политика, предположив, что лидеры двух стран уже «заваривают кашу» против Варшавы.

«Чем напрягать? Хотят свергнуть кого-то? Нет. Хотят "идти на Запад". На Варшаву. Круто там сейчас Путин и Лукашенко против Польши какую-то кашу заваривают», – написал Марков в своем Telegram-канале.

Лукашенко на переговорах с Путиным показал карту переброски польских войск к границам Союзного государства. По словам белорусского лидера, одна из польских бригад находится в 40 км от Бреста, другая - приблизительно в 100 км от Гродно.