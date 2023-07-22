Володин заявил, что Зеленский ведет процесс ополячивания Украины
США и Европа осуществляют геноцид украинского народа, а президент Украины Владимир Зеленский ведет процесс «ополячивания» страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Как отметил политик, согласно идеологии Вашингтона и Брюсселя, сотни тысяч украинцев должны погибнуть в ходе боевых действий, а остальные — потерять национальную идентичность.
«Для решения этой задачи используются имперские амбиции Польши. <...> Зеленский ведет процесс ополячивания страны, надеясь, что в благодарность за это хозяева дадут ему возможность подольше удержаться во власти. На этом фоне создано 25-тысячное воинское соединение, состоящее в основном из польских и литовских вооруженных солдат, готовых к оккупации Западной Украины», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Спикер Госдумы указал, что Варшава хочет вернуть «свои исторические земли» — Восточные Кресы, и им не нужны украинцы на этих территориях.
Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Польша рассматривает возможность установления контроля над Западной Украиной, разместив там свои войска, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже президент РФ Владимир Путин указал на планы Польши и Литвы оккупировать часть украинской территории.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru