Володин заявил, что Зеленский ведет процесс ополячивания Украины

Как отметил политик, согласно идеологии Вашингтона и Брюсселя, сотни тысяч украинцев должны погибнуть в ходе боевых действий, а остальные — потерять национальную идентичность.

«Для решения этой задачи используются имперские амбиции Польши. <...> Зеленский ведет процесс ополячивания страны, надеясь, что в благодарность за это хозяева дадут ему возможность подольше удержаться во власти. На этом фоне создано 25-тысячное воинское соединение, состоящее в основном из польских и литовских вооруженных солдат, готовых к оккупации Западной Украины», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы указал, что Варшава хочет вернуть «свои исторические земли» — Восточные Кресы, и им не нужны украинцы на этих территориях.

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Польша рассматривает возможность установления контроля над Западной Украиной, разместив там свои войска, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже президент РФ Владимир Путин указал на планы Польши и Литвы оккупировать часть украинской территории.

