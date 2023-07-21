Путин: на агрессию против Белоруссии Москва ответит всеми имеющимися средствами

Развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами российского Совбеза, сообщает ТАСС.

Путин заявил о планах Польши и Литвы оккупировать часть Украины

Глава государства подчеркнул, что на это Москва ответит всеми имеющимися у неё средствами.

Он напомнил, что Республика Белоруссия является частью Союзного государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление не принесло никаких результатов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
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