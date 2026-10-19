Жительницу Крыма задержали за передачу Киеву данных о ПВО

Жительницу Крыма задержали за передачу Украине сведений о российских объектах ПВО в республике. Об этом говорится в сообщении ФСБ.

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По данным силовиков, жительница поселка городского типа Черноморского через интернет-мессенджер установила контакт с представителем Главного управления разведки украинского министерства обороны, пишет RT.

«По заданию куратора злоумышленница осуществляла фото и видеосъемку объектов ПВО, дислоцированных в регионе, которые впоследствии передавала представителям иностранной спецслужбы», - подчеркнули в ФСБ.

Эта информация могла быть использована в дальнейшем для планирования ракетно-артиллерийских ударов.

Против задержанной возбудили уголовное дело о государственной измене. Фигурантку заключили под стражу.

Ранее ФСБ задержала в Псковской области гражданина Швеции, планировавшего диверсии на военных объектах.

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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