Жительницу Крыма задержали за передачу Киеву данных о ПВО
Жительницу Крыма задержали за передачу Украине сведений о российских объектах ПВО в республике. Об этом говорится в сообщении ФСБ.
По данным силовиков, жительница поселка городского типа Черноморского через интернет-мессенджер установила контакт с представителем Главного управления разведки украинского министерства обороны, пишет RT.
«По заданию куратора злоумышленница осуществляла фото и видеосъемку объектов ПВО, дислоцированных в регионе, которые впоследствии передавала представителям иностранной спецслужбы», - подчеркнули в ФСБ.
Эта информация могла быть использована в дальнейшем для планирования ракетно-артиллерийских ударов.
Против задержанной возбудили уголовное дело о государственной измене. Фигурантку заключили под стражу.
Ранее ФСБ задержала в Псковской области гражданина Швеции, планировавшего диверсии на военных объектах.
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