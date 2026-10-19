Песков заявил, что визит Моди в Россию ожидается в 2027 году
Премьер-министр Индии Нарендра Моди может посетить Россию в 2027 году. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля ответил на вопрос ТАСС, ожидается ли визит индийского политика до конца этого года или же в 2027-м.
«Уже в следующем году, скорее всего», - указал Песков.
Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил Нарендру Моди с днем рождения, напоминает Ura.ru. Президент РФ отметил вклад индийского премьера в упрочение отношений особо привилегированного двустороннего стратегического партнерства.
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