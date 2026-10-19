Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году

Самыми выгодными месяцами для отпуска в 2027 году станут март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. Об этом сообщает РИА Новости

Согласно постановлению правительства, в следующем году выходные дни в России будут перенесены с субботы, 2 января, на пятницу, 5 ноября, а также с воскресенья, 3 января, на пятницу, 31 декабря, отмечает RT. Кроме того, выходной перенесут с 20 на 22 февраля - с субботы на понедельник.

Агентство отмечает, что выгоднее всего брать отпуск в месяцы, где больше рабочих дней и меньше праздничных. В 2027 году такими станут март, апрель, июль, август, сентябрь, декабрь.

Ранее руководитель группы кадрового администрирования Selecty Анна Козулина рассказала, что Трудовой кодекс позволяет россиянам увеличить продолжительность отпуска за счет присоединения к нему выходных и государственных праздников.

