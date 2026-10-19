Трамп: Зеленский мог заключить лучшую сделку два года назад, чем может сейчас

Президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что украинский лидер Владимир Зеленский мог заключить лучшую сделку два года назад, чем может сейчас.

Зеленский: Если США встанут на сторону России, Украина не выстоит

По его словам, в настоящее время Украина в руинах, а большая часть его земли потеряна. «Его моря и океаны пропали, а мужское население малочисленно, ранено и/или мертво», - написал глава США. Трамп отметил, что Зеленскому все равно.

Также американский президент рассказал, почему отложил санкции против Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры