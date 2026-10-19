Трамп: Зеленский мог заключить лучшую сделку два года назад, чем может сейчас
19 октября 202603:01
Денис Хоноров
Президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что украинский лидер Владимир Зеленский мог заключить лучшую сделку два года назад, чем может сейчас.
По его словам, в настоящее время Украина в руинах, а большая часть его земли потеряна. «Его моря и океаны пропали, а мужское население малочисленно, ранено и/или мертво», - написал глава США. Трамп отметил, что Зеленскому все равно.
Также американский президент рассказал, почему отложил санкции против Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Трамп: Зеленский мог заключить лучшую сделку два года назад, чем может сейчас
- Макрон: Голоса протестующих должны быть услышаны
- Европа и Украина готовят последний пакет санкций против РФ перед президентскими выборами во Франции
- Трамп рассказал, почему отложил санкции против Москвы
- В Турции заявили, что будут закупать дизельное топливо России в рамках сделки Путина с Трампом
- Зеленский: Если США встанут на сторону России, Украина не выстоит
- Еще больше налогов: В Минфине предложили облагать проценты по вкладам НДФЛ до 22%
- Зеленский планирует переизбраться на второй срок
- «Спартак» разгромил казанский «Рубин» в домашнем матче 11-го тура РПЛ
- Россиянка впервые в истории выиграла чемпионат Европы по настольному теннису