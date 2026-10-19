Трамп: Зеленский мог заключить лучшую сделку два года назад, чем может сейчас

Россияне с перенаправленных в Минск чартерных рейсов турецких авиалиний отправлены в РФ

Лавров встретился с королем Бахрейна

В США заявили, что не смягчили ни одной санкции в отношении нефти из России

В Италии вслед за Францией протесты переросли в беспорядки

Сборы фильма «Битва моторов» превысили 550 млн рублей