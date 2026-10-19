Зеленский: Если США встанут на сторону России, Украина не выстоит
19 октября 202600:34
Денис Хоноров
Если американские власти займут сторону России, то у Киева не будет шансов на положительный исход в урегулировании конфликта, сообщил BC News президент Украины Владимир Зеленский.
«Мы не сможем устоять», — указал он. По словам главы государства, Украина хочет доверять главе США Дональду Трампу, однако расценивает его последние решения как «историческую ошибку».
Ранее Зеленский заявил, что США возобновили передачу разведывательных данных Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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