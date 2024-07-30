Камни, палки и стрельба: «Триумф мира» Мадуро перерос в протесты в Каракасе
Более 20 силовиков пострадали в результате беспорядков в Венесуэле, которые начались после оглашения итогов президентских выборов, тысячи несогласных с результатами вышли на улицы и устроили погромы. Подробнее - в материале НСН.
Более 20 военных получили ранения из-за беспорядков, которые произошли в Венесуэле после выборов президента, сообщил министр обороны южноамериканской страны Владимир Падрино Лопес.
Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро накануне утром объявил о своей победе по итогам новых выборов главы государства. После подсчета 80% бюллетеней он набирал 51,2%, а оппозиционер Эдмундо Гонсалес - 44,2% голосов. Выступая перед сторонниками у президентского дворца, Мадуро заявил, что его победа — это «триумф мира и стабильности», и она показывает, что избирательная система Венесуэлы «прозрачна». Однако передать полные данные об итогах голосования не удалось из-за якобы хакерской атаки на избирательную систему страны. По словам главы избирательного штаба Николаса Мадуро Хорхе Родригеса, атаку оппозиция готовила более года.
К вечеру понедельника ситуация в Каракасе стала накаляться, а несогласные с итогами выборов вышли на улицы с подручными средствами. Оппозиция вывела на улицы тысячи несогласных. Демонстранты строили баррикады, поджигали автомобили и строительный мусор на дорогах. По улицам разъезжали люди с закрытыми лицами и, по некоторым данным, даже с оружием. Западная часть города оказалась в дыму из-за беспорядков. Протестующие вступили в столкновения с силовиками, со стороны которых ранены минимум 20 человек. Оппозиция утверждает, что стреляли провокаторы. Информации о числе пострадавших со стороны протестующих нет, хотя, судя по репортажам, полиция применяла резиновые пули и слезоточивый газ.
По данным Reuters, всего было зарегистрировано 187 протестов в 20 штатах страны. По данным СМИ, погиб как минимум один человек, 46 задержаны.
Мадуро прокомментировал массовые протесты в Каракасе, отметив, что часть демонстрантов вернулась недавно в Венесуэлу на рейсах из США. Он добавил, что граждане, которые участвуют в протестах, получают по 150 долларов в день. Десятки граждан, которые нападали на полицейских и занимались вандализмом, были пойманы, 80% из них уже имели проблемы с законом ранее, заявил Мадуро.
«В Венесуэле снова пытаются организовать фашистский и контрреволюционный госпереворот под управлением американского империализма», - заявил президент Венесуэлы.
Политолог, бывший подполковник Вооруженных сил (ВС) США Эрл Расмуссен заявил, что оппозиция в Венесуэле была профинансирована, в большей степени, Соединенными Штатами, а сами протесты срежиссированы и организованы заранее.
«И если к власти придет оппозиция, она заключит с ними [Западом — прим. НСН] контракты, что приведет к разграблению страны, как это было раньше», — заявил Расмуссен в беседе с «Известиями».
Власти Аргентины, Гватемалы, Доминиканской республики, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Уругвая, Эквадора потребовали пересмотра результатов, не признав победу Мадуро. В качестве ответа на такие шаги власти Венесуэлы приняли решение об отзыве дипломатического персонала из Аргентины, Перу, Уругвая, Чили, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Панамы. Также Каракас потребовал вывести представителей этих государств со своей территории, отмечает РБК. Президент России Владимир Путин поздравил коллегу с победой еще вчера.
РОССИЙСКИЕ НАБЛЮДАТЕЛИ «ЗАСТРЯЛИ»
Посольство России в Венесуэле призывало россиян соблюдать меры безопасности, а также воздержаться от посещения неблагополучных районов, мест массового скопления людей, а также избегать выходов на улицу.
На фоне протестов в Каракасе «застряла» приехавшая на выборы делегация российских наблюдателей.
Как рассказал депутат Госдумы Алексей Волоцков, россиянам из-за беспорядков пришлось укрыться в посольстве РФ: проехать в гостиницу мимо протестующих с битами, палками и коктейлями Молотова они не решились. По его словам, были перекрыты крупные трассы и центр города. Волоцков заявил, что «финансируемая из-за рубежа ультраправая оппозиция пытается раскачать ситуацию в стране».
«Наша наблюдательная группа находится под защитой в российском посольстве, в нескольких десятках метрах слышны выстрелы и скандирования, собирается оппозиция. Следим за ситуацией и надеемся, что мир и порядок на улицах Каракаса вскоре восторжествует», — такой пост опубликовал депутат в своем Telegram-канале сегодня ночью.
Через несколько часов председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что к 4:00 мск ситуация в Каракасе успокоилась.
«Все спокойно, красиво. В городе мирная жизнь. Понятно, что «качать» будут, понятно, что деньги Западом вложены. Очередная цветная революция, очередная попытка её совершить. Происходит это потому, что Венесуэла является ключевым государством в регионе, которое имеет самые большие в мире запасы нефти. Как говорится, если у вас нефть, тогда мы идем к вам. Это западная формула действия, захвата власти и разрыва государств. Венесуэла является лидером в борьбе за суверенитет. Плюс Венесуэла подала заявку и просится стать членом БРИКС. Понятное дело, что это очередной шаг в переустройстве мира», - сказал Рогов.
Власти Венесуэлы предупреждали об «операции по вмешательству в избирательный процесс» со стороны иностранных государств, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Председатель Национального избирательного совета республики Элвис Аморосо отмечал «сильную и необратимую тенденцию».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Уфе экстренно сел летевший из Москвы в Астану самолет
- Мужские соревнования по триатлону на Олимпиаде перенесли из-за загрязнения Сены
- Архангельский губернатор: Найденная в болоте девочка не получила серьезных травм
- В Курской области ликвидировали пожар на нефтебазе после атаки БПЛА
- Дрон ВСУ атаковал трамвай в центре Горловки в ДНР
- Омбудсмен: ребенок, которого пытались похитить в Москве, остается в больнице
- На юге Индии 41 человек погиб после схода оползня
- Журова предложила создать спортивный аналог «Пушкинской карты»
- Жителя Приамурья арестовали по обвинению в госизмене
- Гладков: В Белгородской области ВСУ повредили более 30 тысяч домов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru