Камни, палки и стрельба: «Триумф мира» Мадуро перерос в протесты в Каракасе

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро накануне утром объявил о своей победе по итогам новых выборов главы государства. После подсчета 80% бюллетеней он набирал 51,2%, а оппозиционер Эдмундо Гонсалес - 44,2% голосов. Выступая перед сторонниками у президентского дворца, Мадуро заявил, что его победа — это «триумф мира и стабильности», и она показывает, что избирательная система Венесуэлы «прозрачна». Однако передать полные данные об итогах голосования не удалось из-за якобы хакерской атаки на избирательную систему страны. По словам главы избирательного штаба Николаса Мадуро Хорхе Родригеса, атаку оппозиция готовила более года.

К вечеру понедельника ситуация в Каракасе стала накаляться, а несогласные с итогами выборов вышли на улицы с подручными средствами. Оппозиция вывела на улицы тысячи несогласных. Демонстранты строили баррикады, поджигали автомобили и строительный мусор на дорогах. По улицам разъезжали люди с закрытыми лицами и, по некоторым данным, даже с оружием. Западная часть города оказалась в дыму из-за беспорядков. Протестующие вступили в столкновения с силовиками, со стороны которых ранены минимум 20 человек. Оппозиция утверждает, что стреляли провокаторы. Информации о числе пострадавших со стороны протестующих нет, хотя, судя по репортажам, полиция применяла резиновые пули и слезоточивый газ.

По данным Reuters, всего было зарегистрировано 187 протестов в 20 штатах страны. По данным СМИ, погиб как минимум один человек, 46 задержаны.