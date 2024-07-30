В Каракасе происходят столкновения между полицией и протестующими
В историческом центре Каракаса происходят столкновения между полицией и протестующими, сообщает РИА Новости.
В настоящее время подъезды к президентскому дворцу Мирафлорес перекрыты. Рядом с ним дежурит бронированная техника.
На ряде улиц сотрудники правоохранительных органов применяют слезоточивый газ для разгона манифестантов. Повсюду слышен стук кастрюль — это распространенная в Латинской Америке форма выражения протеста.
Выборы президента прошли в Венесуэле 28 июля. Всего были зарегистрированы десять кандидатов. Спикер национального парламента Венесуэлы Хорхе Родригес объявил о победе Мадуро на выборах президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru