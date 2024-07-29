Мадуро побеждает на выборах в Венесуэле после обработки 80% протоколов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро побеждает на выборах главы государства, набрав более 51% голосов после обработки 80% протоколов. Об этом заявил председатель Национального избирательного совета республики Элвис Аморосо, передает РИА Новости.

Глава избирательного совета отметил «сильную и необратимую тенденцию».

«При уровне участия в выборах 59% результаты следующие... Николас Мадуро Морос от Большого патриотического полюса получил 5 150 092 голоса с 51,20%», — сообщил Аморосо.

Соперник действующего президента Эдмундо Гонсалес набрал 4 445 978 голосов (44,2%).

Ранее штаб Мадуро объявил о его победе на выборах, но при этом призвал граждан дождаться официальных итогов голосования от Национального избирательного совета, напоминает Ura.ru.

Президентские выборы в Венесуэле состоялись накануне. Власти страны предупреждали об «операции по вмешательству в избирательный процесс» со стороны иностранных государств.

