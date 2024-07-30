Девять латиноамериканских стран призвали пересмотреть итоги выборов в Венесуэле

С инициативой выступили Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай, Доминиканская Республика. Власти этих стран призвали сделать подсчет голосов прозрачным и указали, что итоги голосования «не должны вызывать сомнений». Также девять стран потребуют срочного заседания совета Организации американских государств и принятия резолюции для защиты воли венесуэльцев.

В качестве ответа на такие шаги власти Венесуэлы приняли решение об отзыве дипломатического персонала из Аргентины, Перу, Уругвая, Чили, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Панамы. Также Каракас потребовал вывести представителей этих государств со своей территории.

В минувшее воскресенье в Венесуэле состоялись выборы президента, победу одержал действующий глава государства Николас Мадуро. Оппозиция не признала результаты голосования, в Каракасе начались массовые протесты и столкновения демонстрантов с полицией, пишет Ura.ru.

