Девять латиноамериканских стран призвали пересмотреть итоги выборов в Венесуэле
Девять стран Латинской Америки выразили обеспокоенность итогами выборов в Венесуэле и потребовали пересмотреть результаты с присутствием независимых наблюдателей. Заявление правительств государств размещено на сайте кабмина Гватемалы.
С инициативой выступили Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай, Доминиканская Республика. Власти этих стран призвали сделать подсчет голосов прозрачным и указали, что итоги голосования «не должны вызывать сомнений». Также девять стран потребуют срочного заседания совета Организации американских государств и принятия резолюции для защиты воли венесуэльцев.
В качестве ответа на такие шаги власти Венесуэлы приняли решение об отзыве дипломатического персонала из Аргентины, Перу, Уругвая, Чили, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Панамы. Также Каракас потребовал вывести представителей этих государств со своей территории.
В минувшее воскресенье в Венесуэле состоялись выборы президента, победу одержал действующий глава государства Николас Мадуро. Оппозиция не признала результаты голосования, в Каракасе начались массовые протесты и столкновения демонстрантов с полицией, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru