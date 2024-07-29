Оппозиция не признала победу Мадуро на выборах в Венесуэле

Аргентина не признает победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы, все голосование - «очередной обман», заявил президент государства Хавьер Милей на своей странице в социальной сети X.

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Милей отметил, что Аргентина не собирается признавать очередное мошенничество и выразил надежду на то, что в этот раз вооруженные силы защитят демократию и волю народа. Он заявил, что настоящим победителем является оппозиционер Эдмундо Гонсалес.

Выборы президента прошли в Венесуэле в воскресенье, 28 июля. Всего были зарегистрированы десять кандидатов. Спикер национального парламента Венесуэлы Хорхе Родригес объявил о победе Мадуро на выборах президента. При этом Родригес не называл конкретные цифры, а призвал дождаться подсчетов Национального избирательного совета CNE, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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