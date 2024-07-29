Оппозиция не признала победу Мадуро на выборах в Венесуэле
Аргентина не признает победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы, все голосование - «очередной обман», заявил президент государства Хавьер Милей на своей странице в социальной сети X.
Милей отметил, что Аргентина не собирается признавать очередное мошенничество и выразил надежду на то, что в этот раз вооруженные силы защитят демократию и волю народа. Он заявил, что настоящим победителем является оппозиционер Эдмундо Гонсалес.
Выборы президента прошли в Венесуэле в воскресенье, 28 июля. Всего были зарегистрированы десять кандидатов. Спикер национального парламента Венесуэлы Хорхе Родригес объявил о победе Мадуро на выборах президента. При этом Родригес не называл конкретные цифры, а призвал дождаться подсчетов Национального избирательного совета CNE, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили ограничить время ненормированной работы 120 часами в год
- Перу отзовет для консультаций своего посла в Венесуэле
- В Карелии размыло перемычку между двумя шлюзами Беломорканала
- «Остались втроем, ведем бой»: Стало известно последнее сообщение погибших в Мали бойцов «Вагнера»
- Оппозиция не признала победу Мадуро на выборах в Венесуэле
- В Курской области обломки сбитых дронов повредили автомобильный мост и ЛЭП
- Мэр Горловки сообщил об ударе беспилотника ВСУ по трамваю
- Кабмин Японии призвал граждан отказаться от поездок в Россию
- В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали два человека
- Администратор Глеба Самойлова объяснила его неудачное выступление в Красноярске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru