«Манна небесная!»: Нилов заявил, что Жириновский заставлял всех ходить на дебаты

Ярослав Нилов на фоне пропуска Леонидом Слуцким двух раундов дебатов напомнил, что Владимир Жириновский заставлял однопартийцев ходить на дебаты любых уровней.

Прямые эфиры позволяют политикам вывернуть разговор, переместить дискуссию в выгодную для себя плоскость, поэтому дебаты кандидатов в президенты важны, заявил НСН глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, член ЛДПР Ярослав Нилов.

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Ранее стало известно, что лидер ЛДППР Леонид Слуцкий пропустил два раунда политических дебатов из-за командировки в составе делегации в Саудовскую Аравию. Нилов рассказал, как основатель ЛДПР Владимир Жириновский относился к дебатам и чего требовал от однопартийцев.

«Я могу ориентироваться на то, чему меня учил Жириновский. Он заставлял нас всех ходить на все дебаты любых уровней и везде ставить флажок ЛДПР. Это важно для рекламы партии, бренда и позиции ЛДПР. Он очень жестко требовал, чтобы на дебатах всегда были флажки ЛДПР. Бывают, конечно, разные обстоятельства, когда не можешь присутствовать на дебатах, но для таких ситуаций есть доверенные лица», - сказал собеседник НСН.

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По его словам, прямые эфиры очень важны для политиков, журналистов и различных общественных деятелей, так как любой разговор можно повернуть в нужное для себя русло.

«На рейтинг партии влияют результаты дебатов. Вот у Жириновского была одна узнаваемость, у современных кандидатов совершенно другая узнаваемость. Можно сказать, что сейчас идет знакомство кандидатов с избирателями, для многих это первый визуальный контакт. Все зависит от того, что и как кандидаты говорят, что предлагают, какой энергетический посыл. Когда я встречаюсь со студентами, я всегда им говорю: «Многие боятся прямых эфиров, а они на самом деле – манна небесная. Если ты умеешь управлять, если ты в материале, знаешь тему, то ты можешь вывернуть разговор, переместить дискуссию в выгодную для себя плоскость и пропагандировать самое главное – позицию партии». Так нас учил Жириновский», - отметил Нилов.

Ранее доверенное лицо кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова в Камчатском крае Сергей Киньябаев выразил недовольство темами, которые были подготовлены журналистами для дебатов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренков
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