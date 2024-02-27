«Манна небесная!»: Нилов заявил, что Жириновский заставлял всех ходить на дебаты

По его словам, прямые эфиры очень важны для политиков, журналистов и различных общественных деятелей, так как любой разговор можно повернуть в нужное для себя русло.

«На рейтинг партии влияют результаты дебатов. Вот у Жириновского была одна узнаваемость, у современных кандидатов совершенно другая узнаваемость. Можно сказать, что сейчас идет знакомство кандидатов с избирателями, для многих это первый визуальный контакт. Все зависит от того, что и как кандидаты говорят, что предлагают, какой энергетический посыл. Когда я встречаюсь со студентами, я всегда им говорю: «Многие боятся прямых эфиров, а они на самом деле – манна небесная. Если ты умеешь управлять, если ты в материале, знаешь тему, то ты можешь вывернуть разговор, переместить дискуссию в выгодную для себя плоскость и пропагандировать самое главное – позицию партии». Так нас учил Жириновский», - отметил Нилов.

Ранее доверенное лицо кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова в Камчатском крае Сергей Киньябаев выразил недовольство темами, которые были подготовлены журналистами для дебатов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

