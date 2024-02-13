Штаб Путина отказался от бесплатных эфиров для дебатов на госканалах
Избирательный штаб кандидата в президенты на выборах в 2024 году, действующего главы государства Владимира Путина отказался от бесплатного теле- и радиоэфира для дебатов на телеканалах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря Центризбиркома Наталью Бударину.
«В ЦИК России поступил документ, подтверждающий отказ ... Путина Владимира Владимировича участвовать в совместных агитационных мероприятиях на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания», — указала секретарь, подчеркнув, что кандидат имеет на это право.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах, напоминает RT.
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