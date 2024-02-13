Песков объяснил отказ Путина от дебатов напряженным графиком

Ранее в Центризбиркоме сообщили, что штаб Путина отказался от эфира для дебатов на государственных каналах телерадиовещания.

«Путин является действующим главой государства, который живет в условиях очень напряженного президентского графика. Это кардинально отличает его от других кандидатов», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что россияне могут видеть заявления президента «по всем аспектам жизни» фактически ежедневно.

