Песков объяснил отказ Путина от дебатов напряженным графиком

Действующий глава государства, кандидат в президенты РФ на выборах Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах из-за плотного графика. Об этом заявил пресс-секретарь политика Дмитрий Песков.

Штаб Путина отказался от бесплатных эфиров для дебатов на госканалах

Ранее в Центризбиркоме сообщили, что штаб Путина отказался от эфира для дебатов на государственных каналах телерадиовещания.

«Путин является действующим главой государства, который живет в условиях очень напряженного президентского графика. Это кардинально отличает его от других кандидатов», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что россияне могут видеть заявления президента «по всем аспектам жизни» фактически ежедневно.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ТеледебатыВыборы Президента РоссииВладимир ПутинДмитрий Песков

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