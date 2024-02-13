Песков объяснил отказ Путина от дебатов напряженным графиком
Действующий глава государства, кандидат в президенты РФ на выборах Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах из-за плотного графика. Об этом заявил пресс-секретарь политика Дмитрий Песков.
Ранее в Центризбиркоме сообщили, что штаб Путина отказался от эфира для дебатов на государственных каналах телерадиовещания.
«Путин является действующим главой государства, который живет в условиях очень напряженного президентского графика. Это кардинально отличает его от других кандидатов», — подчеркнул Песков.
Представитель Кремля добавил, что россияне могут видеть заявления президента «по всем аспектам жизни» фактически ежедневно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru