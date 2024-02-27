Представитель кандидата Харитонова нецензурно раскритиковал темы дебатов

В время выступления на телеканале «Россия-1» он указал, что дебаты - это «не научный симпозиум», однако составители тематики решили использовать «заумные формулировки».

«Прежде чем начать выступать, хочу попенять... У нас же... обсуждение, как сказать, насущных проблем. Вот: культурный код... Какой, *****, культурный код, если процентов 80 населения понятия не имеют об этом определении», - заключил Киньябаев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что желает показать «известный жест» тем, кто считал, что под давлением санкций Россия отступит и развалится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».