Представитель кандидата Харитонова нецензурно раскритиковал темы дебатов

Доверенное лицо кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова в Камчатском крае Сергей Киньябаев матом выразил недовольство темами, которые были подготовлены журналистами для дебатов.

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В время выступления на телеканале «Россия-1» он указал, что дебаты - это «не научный симпозиум», однако составители тематики решили использовать «заумные формулировки».

«Прежде чем начать выступать, хочу попенять... У нас же... обсуждение, как сказать, насущных проблем. Вот: культурный код... Какой, *****, культурный код, если процентов 80 населения понятия не имеют об этом определении», - заключил Киньябаев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что желает показать «известный жест» тем, кто считал, что под давлением санкций Россия отступит и развалится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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