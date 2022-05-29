«Как не стыдно?» В России отреагировали на тревогу европейских лидеров о военнопленных с «Азовстали»

В России отрицательно отнеслись к обеспокоенности Макрона и Шольца дальнейшей судьбой украинских неонацистов с «Азовстали» и призывам их освободить.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призывают российского лидера Владимира Путина освободить 2500 националистов, сдавшихся в плен на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Также представители Парижа и Берлина считают, что России следует пойти на перемирие с Украиной и помочь Европе в экспорте зерна. Читатели издания Le Figaro высмеяли заявления западных лидеров.

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Беспокойство за судьбу военных преступников в Донбассе со стороны Макрона и Шольца осудил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Он пристыдил представителей Парижа и Берлина в том, что в течение предыдущих лет им не была интересна судьба жертв националистов.

«Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали российского Президента Владимира Путина освободить около 2,5 тыс. украинских военнослужащих, которые вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе… Что-то лидеры Европы не особенно беспокоились о судьбах жертв неонацистов за долгие восемь лет террора против мирного населения ДНР и ЛНР. А сейчас вдруг озаботились. Как же им не стыдно?» - написал сенатор в своем Telegram-канале.

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«Касаемо радикалов и националистов, их категорически ни в коем случае нельзя обменивать. Они должны понести наказание за свои злодеяния. В Госдуме даже собирались принять законопроект, запрещающий обмен именно таких националистов и радикалов. Глава ДНР Пушилин говорил, что над ними будет трибунал по примеру Нюрнбергского. Они будут осуждены по законам ДНР, и к ним вполне могут применить высшую меру наказания», - пояснил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия делает всё для того, чтобы нацистские преступники предстали перед судом, сообщает РИА Новости. По его мнению, они являются военными преступниками и не должны подлежать обмену.

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Фото: Соцсети
ТЕГИ:ГерманияФранцияЭммануэль МакронУкраинаНационалисты
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