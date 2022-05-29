«Как не стыдно?» В России отреагировали на тревогу европейских лидеров о военнопленных с «Азовстали»

Главы России и Сербии Путин и Вучич по телефону обсудили ситуацию на Украине и развитие событий вокруг Косова

Стремоусов: вопрос о вхождении Херсонской области в состав РФ будет решен ближе к следующему году

Роспотребнадозор не выявил случаи заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения в РФ

Суперфиналисты конкурса «Лидеры России» прошли оценочные испытания

МЧС: в Москве ожидается гроза и сильный порывистый ветер