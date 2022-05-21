Сдавшиеся в плен украинских бойцы с «Азовстали» носят нацистские татуировки
Украинские военные, сдавшиеся после российской блокады комбината «Азовсталь» в Мариуполе, делали татуировки, схожие с нацистской символикой, пишут «Известия».
По данным издания, на руке одного из пленных изображен черепа, напоминающий символику нацистской 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова». У другого военнопленного на шее оказалась татуировка с антихристианским символом - перевернутым крестом. У третьего боевика на руке заметили изображение с Железным крестом — военной вермахта.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинских военных, сдавшихся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, необходимо освободить после обмена, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина 24».
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