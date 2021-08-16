«Как его остановить?» В Германии описали худший сценарий для «Северного потока – 2»

«“Альтернатива для Германии” - это фактически единственная партия из тех, которые конкурируют за попадание в бундестаг, которая выступает с пророссийскими позициями. И она ясно выступает за стратегическое сотрудничество с Россией. Эта партия выступает за «Северный поток – 2» и борется с «Зелеными», которые до сих пор заявляют, что если они придут к власти, то попытаются остановить «Северный поток – 2». Но тут нужно реально смотреть на вещи. «Зеленые» не придут к власти одни. Им придется создавать коалиционное правительство. В нем все-таки будут партии, которые не будут мешать “Северному потоку – 2”», - заявил Рар.

При этом политолог считает, что после выборов канцлера в Германии мало что изменится.

«В нынешней ситуации пророссийские специалисты не могут прийти к власти в Германии. Практически вся элита стоит на трансатлантических позициях и критически настроена к России, как и большинство европейских стран. Это невозможно. Как невозможен и худший вариант для России. Чтобы «Зеленые» пришли к власти и порубили все отношения с Россией – такого тоже не будет. Будет все так же, как и сейчас», - считает эксперт.

По его словам, наиболее вероятным кандидатом на роль главы правительства Германии сейчас является Армин Лашет из Христианского демократического союза. Рар считает, что Лашет будет продолжать в отношении России политику нынешнего канцлера Ангелы Меркель.