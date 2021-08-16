«Как его остановить?» В Германии описали худший сценарий для «Северного потока – 2»
Если к власти в Германии придет «зеленый» канцлер, отношения с Россией испортятся, но помешать загрузке СП-2 в одиночку у него не получится, заявил политолог Александр Рар.
Кто бы ни пришел на пост канцлера Германии, остановить «Северный поток – 2» не получится, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал выступление главы партии «Альтернатива для Германии» Йорга Мойтена, что Германия исчезнет как промышленная держава в случае отказа от «Северного потока – 2». По словам Мойтена, на такое способны представители «Зеленой» партии.
«“Альтернатива для Германии” - это фактически единственная партия из тех, которые конкурируют за попадание в бундестаг, которая выступает с пророссийскими позициями. И она ясно выступает за стратегическое сотрудничество с Россией. Эта партия выступает за «Северный поток – 2» и борется с «Зелеными», которые до сих пор заявляют, что если они придут к власти, то попытаются остановить «Северный поток – 2». Но тут нужно реально смотреть на вещи. «Зеленые» не придут к власти одни. Им придется создавать коалиционное правительство. В нем все-таки будут партии, которые не будут мешать “Северному потоку – 2”», - заявил Рар.
При этом политолог считает, что после выборов канцлера в Германии мало что изменится.
«В нынешней ситуации пророссийские специалисты не могут прийти к власти в Германии. Практически вся элита стоит на трансатлантических позициях и критически настроена к России, как и большинство европейских стран. Это невозможно. Как невозможен и худший вариант для России. Чтобы «Зеленые» пришли к власти и порубили все отношения с Россией – такого тоже не будет. Будет все так же, как и сейчас», - считает эксперт.
По его словам, наиболее вероятным кандидатом на роль главы правительства Германии сейчас является Армин Лашет из Христианского демократического союза. Рар считает, что Лашет будет продолжать в отношении России политику нынешнего канцлера Ангелы Меркель.
«Его партия сейчас самая сильная. Лашет будет продолжать курс Меркель. Будет критиковать Россию за права человека, но в то же самое время искать формы сотрудничества. Если же к власти придут «Зеленые», для России будет хуже, но не думаю, что для «Северного потока – 2» появятся какие-то угрозы. США уже не станут вводить санкции против европейских компаний. «Северный поток – 2» будет готов до конца выборов. По крайней мере, к тому моменту, как будет завершено формирование правительства в Германии. Как его остановить? И даже первая линия из двух готова. Потом всякие силы могут чинить препятствия в загрузке этого газопровода, но и в это я не верю. Европейцам газ нужен, и они будут дальше его заказывать из России», - заключил Рар.
Ранее польский политолог Якуб Корейба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил о расколе Европы из-за «Северного потока – 2».
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