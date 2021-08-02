Задавили прессингом. В Польше заявили о расколе Европы из-за «Северного потока – 2»

«Практика взаимодействия с «Газпромом» подтверждает мнение, что он не является классической коммерческой структурой. Это не компания, которая нацелена на работу в рамках схемы «спроса и предложения». «Газпром» - это политический инструмент, который служит для реализации геополитических планов российского руководства. В данном случае российские власти проверяют Европу на устойчивость. Поскольку приближается введение в эксплуатацию проекта «Северный поток – 2», начинается большая геополитическая игра. Причем не только по Украине, но и в целом по Европе, когда Россия будет пытаться поменять свой статус. Сейчас запускаются пробные шары», - заявил Корейба.

Он выразил надежду, что европейские политики будут пресекать попытки такого давления, однако отметил, что для этого странам Евросоюза не хватает единства.

«Хотелось бы, чтобы в свете увеличивающегося прессинга России Европа работала сплоченно и солидарно. К сожалению, из-за Германии, которая видит свои отношения с Россией как стратегические, такого единства не видно, и оно даже не формируется. Европа начинает делиться на тех, кто не видит угрозы в действиях России – это, в основном, страны Западной Европы, и на тех, кому действия России кажутся небезопасными. Это прежде всего страны Восточной Европы, которые сильнее ощущают по себе воздействия российского прессинга. По сути, сейчас в рамках Евросоюза формируется несколько блоков, каждый из которых намерен действовать по своей стратегии. С точки зрения энергетической и не только устойчивости Европы, будет более целесообразно выступать перед Россией единым фронтом», - резюмировал политолог.