Кадыров встретил санкции США в своей оружейной комнате
НСН опросила экспертов, какой ответ последует на американские визовые санкции против главы Чечни и его семьи.
В Министерстве иностранных дел России заявили, что отреагируют на внесение главы Чечни Рамзана Кадырова в санкционный список госдепа США. «Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем», - сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов в свою очередь выразил удивление, что у США остались санкции, под которые еще не попал глава региона.
Накануне Госдеп США обвинил Кадырова в причастности к нарушению прав человека и ввел визовые санкции против него, его супруги и дочерей. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека». По его словам, речь идет в том числе о пытках и казнях.
Сначала Кадыров ответил в своём Telegram-канале лаконично. Он опубликовал фотографию, на которой он запечатлен в оружейной комнате с двумя пулеметами Калашникова в руках.
«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!», - написал он.
Однако затем глава Чечни выложил более содержательный ответ, где возмутился, тем что в санкционный список были внесены также его жена и две дочери.
«Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против... моей супруги и моих дочерей??? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили?… Вы решились пойти на откровенно мерзкие методы и внести разлад внутри моей семьи. Может быть, вы думали, что у вас это получится, но просчитались. Чеченский институт семьи крепче ваших санкций!», - заявил Кадыров.
Глава Чечни также напомнил и о других своих детях.
«Кстати, у меня, помимо старших двух дочерей, еще 12 детей! Смело включайте и их в санкционные списки!», - добавил он.
Как подчеркнул руководитель региона, у заокеанских составителей чёрного списка не получится внести разлад внутри его семьи. В своём телеграм-канале он призвал Вашингтон не сомневаться, и включать в это список всех его детей. Кадыров также назвал неоправданным и политизированным решение США, поскольку его наследники и жена ни в чём не виноваты, даже, если признать его собственную вину.
Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в эфире НСН выразил мнение, что сам метод составления подобных списков порочен.
«Не идеализирую ситуацию с правами человека в Чеченской республике. Но такие списки - это дискриминация в открытом виде. Формируется негативное отношение к людям на основании политической позиции и субъективного мнения составителей этого списка. А кто-то считает, что фигуранты этих списков – достойные люди. Здесь же сознательно к ним формируется негативное отношение. Плюс еще подкрепляется ограничением их прав на въезд в страну», - сказал Брод.
По его мнению, России не стоит аналогично реагировать на этот выпад США. «Составлять такие списки у нас – это значит, опускаться до подобного уровня. Это неправовой подход. Скорее всего, будет реакция МИД, пресс-секретаря президента. Они всегда высказывают свое отношение по поводу таких вещей. Есть и другие меры реагирования, нота протеста, например», - добавил правозащитник.
Бывший депутат Госдумы от Чечни Хож Магомед Вахаев в эфире НСН наоборот высказался за составление российского черного списка американцев.
«Чеченская Республика не может отдельно вводить санкции против американских «друзей». Но России давно пора задуматься о том, чтобы принимать ответные санкции. Они не только против Кадырова, но и ряда других наших руководителей, бизнесменов и так далее. Они вводят эти санкции, будто они на что-то влияют. Кадыров делал заявление, что никуда не собирается, ни в Америку, ни в Европу, что эти санкции для него ерунда. А нарушения прав человека с его стороны – абсолютно недоказанный факт», - сказал Вахаев.
Депутат Госдумы от Чечни Магомед Селимханов («Единая Россия») высказался в эфире НСН еще определеннее. «С удовольствием мечтаю попасть в этот список вместе с ним», - заключил парламентарий.
Ранее Instagram неоднократно удалял аккаунт Кадырова, причиной этого тоже были санкции США. Также США вводили санкции против главы правительства Чечни Муслима Хучиева и его супруги Сапият Шабазовой. По мнению американской стороны, председатель правительства Чечни причастен к «грубым нарушениям прав человека», а именно к пыткам.
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