Госдеп США внес Кадырова в «черный список»
Госдеп США внес главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" лиц, причастных к нарушению прав человека.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека». По его словам, речь идет в том числе о пытках и казнях.
После внесения в "черный список" Кадырову запрещен въезд в США. Также в список внесены супруга и дочери чеченского лидера.
Ранее Instagram вновь удалил аккаунт Кадырова, причиной этого тоже стали санкции США.
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