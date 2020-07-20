Госдеп США внес Кадырова в «черный список»

Госдеп США внес главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" лиц, причастных к нарушению прав человека.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека». По его словам, речь идет в том числе о пытках и казнях.

Чеченские полицейские попросились под санкции США

После внесения в "черный список" Кадырову запрещен въезд в США. Также в список внесены супруга и дочери чеченского лидера.

Ранее Instagram вновь удалил аккаунт Кадырова, причиной этого тоже стали санкции США.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Рамзан КадыровГосдеп СШАЧечня
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