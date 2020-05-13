Instagram cнова удалил аккаунт Кадырова
Instagram вновь удалил аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление компании Facebook, владеющей соцсетью, причиной этого стали санкции США.
В Facebook подчеркнули, что «компания действует в рамках санкционного законодательства Соединенныш Штатов и постоянно принимает меры для выполнения своих правовых обязательств».
Добавим, в настоящий момент при попытке зайти на страницу @kadyrov._95 отображается сообщение «К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена».
Напомним, в ноябре 2018 года НСН писала, что социальная сеть Instagram назвала ошибкой восстановление аккаунта главы Чечни Рамзана Кадырова. Его профиль был заблокирован в течение 11 месяцев из-за санкций, введенных против него властями США. Когда Instagram разблокировал аккаунт Кадарова, он назвал это «торжеством справедливости», отметив, что почти год «миллионы подписчиков были лишены возможности получать информацию из первых рук», отмечает RT.
Однако 15 ноября аккаунт главы Чечни снова был заблокирован. В соцвети пояснили, что его разблокировка была ошибкой, передает Ura.ru.
Между тем, первый пост после снятия блокировки Кадыров посвятил своему пистолету. Он признался, что спит с оружием в руке, назвав его «боевым товарищем» и «братом», который сказал много «свинцовых „слов“ врагам и негодяям».
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