«Мы принимаем бой!». Кадыров ответил Помпео на санкции
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на заявление главы госдепартамента США Майка Помпео о внесении его в «черный список» лиц, причастных к нарушению прав человека. Также в этот список внесены супруга и дочери чеченского лидера.
Сперва Кадыров ответил лаконично в своём Telegram-канале.
«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!», - написал он.
Однако затем глава Чечни выложил более содержательный ответ, где возмутился, тем что в санкционный список были внесены также его жена и две дочери.
«Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против... моей супруги и моих дочерей??? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили?… Вы решились пойти на откровенно мерзкие методы и внести разлад внутри моей семьи. Может быть, вы думали, что у вас это получится, но просчитались. Чеченский институт семьи крепче ваших санкций!», - заявил Кадыров.
Глава Чечни также напомнил и о других своих детях.
«Кстати, у меня, помимо старших двух дочерей, еще 12 детей! Смело включайте и их в санкционные списки!», - добавил он.
После внесения в «черный список» Кадырову запрещен въезд в США.
Ранее Instagram вновь удалил аккаунт Кадырова, причиной этого тоже стали санкции США.
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