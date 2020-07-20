«Мы принимаем бой!». Кадыров ответил Помпео на санкции

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на заявление главы госдепартамента США Майка Помпео о внесении его в «черный список» лиц, причастных к нарушению прав человека. Также в этот список внесены супруга и дочери чеченского лидера.

Сперва Кадыров ответил лаконично в своём Telegram-канале.

«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!», - написал он.

Однако затем глава Чечни выложил более содержательный ответ, где возмутился, тем что в санкционный список были внесены также его жена и две дочери.