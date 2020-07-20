«Мы принимаем бой!». Кадыров ответил Помпео на санкции

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на заявление главы госдепартамента США Майка Помпео о внесении его в «черный список» лиц, причастных к нарушению прав человека. Также в этот список внесены супруга и дочери чеченского лидера.

Сперва Кадыров ответил лаконично в своём Telegram-канале.

«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!», - написал он.

Однако затем глава Чечни выложил более содержательный ответ, где возмутился, тем что в санкционный список были внесены также его жена и две дочери.

Госдеп США внес Кадырова в «черный список»

«Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против... моей супруги и моих дочерей??? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили?… Вы решились пойти на откровенно мерзкие методы и внести разлад внутри моей семьи. Может быть, вы думали, что у вас это получится, но просчитались. Чеченский институт семьи крепче ваших санкций!», - заявил Кадыров.

Глава Чечни также напомнил и о других своих детях.

«Кстати, у меня, помимо старших двух дочерей, еще 12 детей! Смело включайте и их в санкционные списки!», - добавил он.

После внесения в «черный список» Кадырову запрещен въезд в США.

Ранее Instagram вновь удалил аккаунт Кадырова, причиной этого тоже стали санкции США.

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ФОТО: Telegram-канал Kadyrov_95
ТЕГИ:Санкции СШАТелеграм-каналРамзан Кадыров
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