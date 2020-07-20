В СПЧ назвали дискриминацией санкции США против Кадырова

Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в эфире НСН выразил мнение, что сам метод составления подобных списков порочен.

«Не идеализирую ситуацию с правами человека в Чеченской республике. Но такие списки - это дискриминация в открытом виде. Формируется негативное отношение к людям на основании политической позиции и субъективного мнения составителей этого списка. А кто-то считает, что фигуранты этих списков – достойные люди. Здесь же сознательно к ним формируется негативное отношение. Плюс еще подкрепляется ограничением их прав на въезд в страну», - сказал Брод.

По его мнению, России не стоит аналогично реагировать на этот выпад США. «Составлять такие списки у нас – это значит, опускаться до подобного уровня. Это неправовой подход. Скорее всего, будет реакция МИД, пресс-секретаря президента. Они всегда высказывают свое отношение по поводу таких вещей. Есть и другие меры реагирования, нота протеста, например», - добавил правозащитник.



Бывший депутат Госдумы от Чечни Хож Магомед Вахаев в эфире НСН наоборот высказался за составление российского черного списка американцев.

«Чеченская Республика не может отдельно вводить санкции против американских «друзей». Но России давно пора задуматься о том, чтобы принимать ответные санкции. Они не только против Кадырова, но и ряда других наших руководителей, бизнесменов и так далее. Они вводят эти санкции, будто они на что-то влияют. Кадыров делал заявление, что никуда не собирается, ни в Америку, ни в Европу, что эти санкции для него ерунда. А нарушения прав человека с его стороны – абсолютно недоказанный факт», - сказал Вахаев.

Депутат Госдумы от Чечни Магомед Селимханов («Единая Россия») высказался в эфире НСН еще определеннее. «С удовольствием мечтаю попасть в этот список вместе с ним», - заключил парламентарий.

Ранее США ввели санкции против главы правительства Чечни Муслима Хучиева и его супруги Сапият Шабазовой. По мнению американской стороны, председатель правительства Чечни причастен к «грубым нарушениям прав человека», а именно к пыткам.

