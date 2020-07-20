В СПЧ назвали дискриминацией санкции США против Кадырова
Правозащитники и политики в эфире НСН оценили введенные США санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и его семьи.
Главу Чечни Рамзана Кадырова, его жену и двух старших дочерей госдепартамент США внес в черный список лиц, причастных к нарушению прав человека. Теперь им запрещен въезд в страну. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека». По его словам, речь идет в том числе о пытках и казнях.
В ответ Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале фотографию, на которой он запечатлен в оружейной комнате с двумя пулеметами Калашникова в руках. «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» - написал Кадыров.
Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в эфире НСН выразил мнение, что сам метод составления подобных списков порочен.
«Не идеализирую ситуацию с правами человека в Чеченской республике. Но такие списки - это дискриминация в открытом виде. Формируется негативное отношение к людям на основании политической позиции и субъективного мнения составителей этого списка. А кто-то считает, что фигуранты этих списков – достойные люди. Здесь же сознательно к ним формируется негативное отношение. Плюс еще подкрепляется ограничением их прав на въезд в страну», - сказал Брод.
По его мнению, России не стоит аналогично реагировать на этот выпад США. «Составлять такие списки у нас – это значит, опускаться до подобного уровня. Это неправовой подход. Скорее всего, будет реакция МИД, пресс-секретаря президента. Они всегда высказывают свое отношение по поводу таких вещей. Есть и другие меры реагирования, нота протеста, например», - добавил правозащитник.
Бывший депутат Госдумы от Чечни Хож Магомед Вахаев в эфире НСН наоборот высказался за составление российского черного списка американцев.
«Чеченская Республика не может отдельно вводить санкции против американских «друзей». Но России давно пора задуматься о том, чтобы принимать ответные санкции. Они не только против Кадырова, но и ряда других наших руководителей, бизнесменов и так далее. Они вводят эти санкции, будто они на что-то влияют. Кадыров делал заявление, что никуда не собирается, ни в Америку, ни в Европу, что эти санкции для него ерунда. А нарушения прав человека с его стороны – абсолютно недоказанный факт», - сказал Вахаев.
Депутат Госдумы от Чечни Магомед Селимханов («Единая Россия») высказался в эфире НСН еще определеннее. «С удовольствием мечтаю попасть в этот список вместе с ним», - заключил парламентарий.
Ранее США ввели санкции против главы правительства Чечни Муслима Хучиева и его супруги Сапият Шабазовой. По мнению американской стороны, председатель правительства Чечни причастен к «грубым нарушениям прав человека», а именно к пыткам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru