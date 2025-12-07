Кадыров сообщил об ударах по Украине в ответ на атаку по Грозному

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram, что российские вооруженные силы нанесли массированные удары по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.

Кадыров призвал украинцев выступить против Зеленского

По его словам, это стало ответом на атаку в Грозном. Были поражены подземные склады боеприпасов, аэродромы, объекты ПВО, места производства БПЛА, военно-ремонтные центры и логистическая инфраструктура, включая железнодорожные узлы.

Кадыров указал, что удары затронули свыше 60 целей в более чем 10 украинских регионах. Он также пообещал продолжение операции. «Продолжение следует», - отметил политик.

Кроме того, глава Чечни обратился к ВСУ. Он заявил, что если противник хочет на самом деле воевать, пусть назовет место, где можно встретиться лицом к лицу.

ФОТО: РИА Новости
