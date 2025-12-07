В России вернулась мода на прическу с прямой челкой «штрихкод»

Прямая и густая челка, разделенная на четкие параллельные пряди, снова в тренде в России, сообщает Telegram-канал Shot.

Этот стиль, получивший в народе название «штрихкод», возвращается в барбершопы благодаря интересу поколения зумеров. Стрижка, бывшая когда-то одной из самых бюджетных, теперь обходится модникам как минимум в 1200 рублей.

За дополнительную плату мастера предлагают «суперукладку», которая помогает сохранить геометричную форму челки в течение всего дня. Изначально этот образ был популярен в 1990-х и начале 2000-х годов, а сегодня его заново открывают для себя люди, рожденные в конце девяностых — начале нулевых.

Ранее зумеров уличили в «катании» на дофаминовых качелях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике
