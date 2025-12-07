Китайских блогеров изгнали за спаивание свердловчан
В Свердловской области китайским блогерам, снимавшим контент о жизни в российской глубинке, пришлось покинуть регион по настоянию властей, сообщает Telegram-канал Mash.
Автор канала «Ослик в поездке» на протяжении недели посещал села под Арамилем, где угощал местных жителей крепкой китайской водкой и снимал их реакцию на камеру. В кадре он создавал дружескую атмосферу, включая музыку, однако закадровый комментарий содержал уничижительные обобщения о пьянстве в российских деревнях с раннего утра.
После того как эти видео попали в поле зрения региональной администрации, блогеру и его супруге было рекомендовано уехать с Урала.
Ранее в Волгограде был задержан блогер, подозреваемый в крупном вымогательстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
