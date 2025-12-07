Илон Маск предложил упразднить Европейский союз

Американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х предложил ликвидировать Европейский союз, сославшись на необходимость возврата суверенитета национальным правительствам.

Этот призыв прозвучал на фоне решения Еврокомиссии оштрафовать принадлежащую ему платформу X на 120 миллионов евро. Регулятор счёл, что система голубых галочек для проверенных аккаунтов нарушает принятый в 2022 году Закон о цифровых услугах (DSA), так как вводит пользователей в заблуждение относительно подлинности аккаунтов, поскольку значок теперь может получить любой желающий.

Ранее в США досрочно распустили созданный Маском DOGE, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СоцсетиЕвросоюзИлон Маск

