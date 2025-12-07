Илон Маск предложил упразднить Европейский союз
Американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х предложил ликвидировать Европейский союз, сославшись на необходимость возврата суверенитета национальным правительствам.
Этот призыв прозвучал на фоне решения Еврокомиссии оштрафовать принадлежащую ему платформу X на 120 миллионов евро. Регулятор счёл, что система голубых галочек для проверенных аккаунтов нарушает принятый в 2022 году Закон о цифровых услугах (DSA), так как вводит пользователей в заблуждение относительно подлинности аккаунтов, поскольку значок теперь может получить любой желающий.
Ранее в США досрочно распустили созданный Маском DOGE, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Илон Маск предложил упразднить Европейский союз
- Кадыров сообщил об ударах по Украине в ответ на атаку по Грозному
- В России вернулась мода на прическу с прямой челкой «штрихкод»
- Китайских блогеров изгнали за спаивание свердловчан
- МИД РФ: Евросоюз потерял 1,6 трлн евро из-за антироссийских санкций
- Певец Егор Крид попал в больницу с травмой ноги
- СМИ: Мировые звезды дают концерты в странах СНГ из-за изоляции России
- В Москве на 10% вырос спрос на искусственные ели
- Актер Добронравов после операции снимется в шести фильмах
- «Abracadabra» Леди Гаги назвали лучшим хитом 2025 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru