МИД РФ: Евросоюз потерял 1,6 трлн евро из-за антироссийских санкций

Российский МИД заявил, что европейская экономика понесла колоссальные потери из-за санкций в отношении Москвы, сообщает «РЕН ТВ».

ЕС готов ввести против РФ не менее трех пакетов санкций в 2026 году

Ущерб для Европы за 2022-2025 годы может достигнуть 1,6 триллиона евро. В министерстве указали, что, согласно данным ООН, подобные принудительные меры подрывают стабильность всей мировой экономики, ведя к дефициту товаров и росту госдолгов.

Ведомство охарактеризовало санкции как неоколониальный инструмент и, несмотря на давление, заявило об устойчивости экономики РФ. Страна намерена бороться против таких мер совместно с международными партнёрами.

Евросоюз останется банкротом после конфликта на Украине и лишится сотен миллиардов евро, а Россия тем самым «поставит на колени» Запад, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
