«Сколько девочек не пересаживай». «Пенсионеры» об отставке Топилина
Член президиума центрального совета «Партии пенсионеров» Андрей Широков заявил в интервью НСН, что менять нужно пенсионную систему, а не руководство Пенсионного фонда.
Премьер-министр Михаил Мишустин своим указом снял с должности главы Пенсионного фонда России Максима Топилина. На его место назначен Андрей Кигим, ранее возглавлявший Фонд социального страхования, передает RT.
Топилин был назначен на пост главы ПФР в январе 2020 года, он пришел на этот пост с должности министра труда и соцзащиты в правительстве Дмитрия Медведева.
Член президиума центрального совета «Партии пенсионеров» Андрей Широков заявил в интервью НСН, что перетасовка руководителей Пенсионного фонда России не приведет к росту пенсий в стране.
«Новый руководитель ПФР без изменения системы финансирования пенсионных выплат не сможет решить ни одной задачи, как бы вы там девочек не пересаживали. Так что отставка Топилина – больше политический ход для населения. "Вот смотрите, мы поменяли руководителя, старый не справлялся". А руководитель-то был федерального масштаба, не один год занимал первые федеральные должности», - сказал Широков.
Он предположил, что еще одной причиной отставки Топилина стала необходимость создать информационную повестку под предстоящее послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
По словам Широкова, реформирование ПФР в его нынешнем виде не имеет смысла.
«Мы как «Партия пенсионеров» выступаем за ликвидацию ПФР. В нынешней экономической ситуации надо переходить к распределительной пенсионной системе, то есть выплачивать их прямо из бюджета. При этом уровень минимальной пенсии должен соответствовать реальному прожиточному минимуму. У нас же потребительская корзина, из которой сейчас рассчитывается размер пенсии, фантастически мала. Здесь от руководителя ПФР мало что зависит», - отметил он.
Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН ранее назвал причины отставки Топилина.
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