«Сколько девочек не пересаживай». «Пенсионеры» об отставке Топилина

Член президиума центрального совета «Партии пенсионеров» Андрей Широков заявил в интервью НСН, что перетасовка руководителей Пенсионного фонда России не приведет к росту пенсий в стране.

«Новый руководитель ПФР без изменения системы финансирования пенсионных выплат не сможет решить ни одной задачи, как бы вы там девочек не пересаживали. Так что отставка Топилина – больше политический ход для населения. "Вот смотрите, мы поменяли руководителя, старый не справлялся". А руководитель-то был федерального масштаба, не один год занимал первые федеральные должности», - сказал Широков.

Он предположил, что еще одной причиной отставки Топилина стала необходимость создать информационную повестку под предстоящее послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

По словам Широкова, реформирование ПФР в его нынешнем виде не имеет смысла.

«Мы как «Партия пенсионеров» выступаем за ликвидацию ПФР. В нынешней экономической ситуации надо переходить к распределительной пенсионной системе, то есть выплачивать их прямо из бюджета. При этом уровень минимальной пенсии должен соответствовать реальному прожиточному минимуму. У нас же потребительская корзина, из которой сейчас рассчитывается размер пенсии, фантастически мала. Здесь от руководителя ПФР мало что зависит», - отметил он.

Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН ранее назвал причины отставки Топилина.

