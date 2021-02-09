Россиянам рассказали, как накопить на безбедную старость

Почти треть россиян хотели бы накопить к старости от 20 до 50 миллионов рублей. Эти средства наши соотечественники планируют тратить на путешествия, разнообразное питание, качественную медицину и содержание собственного жилья. Об этом говорят результаты опроса, проведенного НПФ Сбербанка и «Рамблер». При этом, более 40% готовы довольствоваться меньшей суммой: от 5 до 10 млн рублей, остальные хотели бы накопить от миллиона долларов и больше.

Советы о том, когда и сколько нужно начинать откладывать, чтобы сохранить достаток в старости, в эфире «Радио 1» дал руководитель центра аналитики НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис. По его словам, если начинать формировать пенсионный капитал в 20 лет, при начале трудовой деятельности, то откладывать придётся понемногу.

«Я рекомендую минимум 20 лет заниматься планированием пенсионного капитала, чтобы чувствовать себя уверенно. На пенсию рекомендуется откладывать не менее 6% в месяц. Обычно это несущественные расходы. А если средства позволяют, то желательно ежемесячно откладывать 10-15%», – добавил Евгений Биезбардис.

Также он добавил, что банковские депозиты в последнее время потеряли привлекательность как финансовые инструменты. По словам Евгений Биезбардиса, сейчас они предлагают ставку примерно в 3-5% годовых, а инфляция у нас больше, поэтому депозиты перестают быть интересными инструментами для сбережений.

«Люди обращаются к негосударственному пенсионному обеспечению, к страхованию жизни, индивидуальным инвестиционным счетам. Эти инструменты, помимо сбережений, дают социальный налоговый вычет. Плюс доходность этих инструментов в последние годы находится на уровне 8-9%. Есть и другие варианты: покупка недвижимости, инвестиции в бизнес», - добавил эксперт.