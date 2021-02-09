Россиянам рассказали, как накопить на безбедную старость
Почти треть россиян хотели бы накопить к старости от 20 до 50 миллионов рублей. Эти средства наши соотечественники планируют тратить на путешествия, разнообразное питание, качественную медицину и содержание собственного жилья. Об этом говорят результаты опроса, проведенного НПФ Сбербанка и «Рамблер». При этом, более 40% готовы довольствоваться меньшей суммой: от 5 до 10 млн рублей, остальные хотели бы накопить от миллиона долларов и больше.
Советы о том, когда и сколько нужно начинать откладывать, чтобы сохранить достаток в старости, в эфире «Радио 1» дал руководитель центра аналитики НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис. По его словам, если начинать формировать пенсионный капитал в 20 лет, при начале трудовой деятельности, то откладывать придётся понемногу.
«Я рекомендую минимум 20 лет заниматься планированием пенсионного капитала, чтобы чувствовать себя уверенно. На пенсию рекомендуется откладывать не менее 6% в месяц. Обычно это несущественные расходы. А если средства позволяют, то желательно ежемесячно откладывать 10-15%», – добавил Евгений Биезбардис.
Также он добавил, что банковские депозиты в последнее время потеряли привлекательность как финансовые инструменты. По словам Евгений Биезбардиса, сейчас они предлагают ставку примерно в 3-5% годовых, а инфляция у нас больше, поэтому депозиты перестают быть интересными инструментами для сбережений.
«Люди обращаются к негосударственному пенсионному обеспечению, к страхованию жизни, индивидуальным инвестиционным счетам. Эти инструменты, помимо сбережений, дают социальный налоговый вычет. Плюс доходность этих инструментов в последние годы находится на уровне 8-9%. Есть и другие варианты: покупка недвижимости, инвестиции в бизнес», - добавил эксперт.
А ранее стало известно, что россияне старше 45 лет с этого года будут получать уведомления о размере будущей пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ.
«Рубеж 45 лет выбран временной отсечкой не случайно — к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет прогнозировать уровень выплат в старости», — цитирует Газета.ru сообщение ведомства.
Россияне будут получать уведомления через портал госуслуг раз в три года. Уведомление будет формироваться автоматически, отдельные запросы для этого не нужны.
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