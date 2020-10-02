К санкциям Белоруссии против чиновников ЕС автоматически присоединится Россия
Белоруссия ввела ответный санкционный список против должностных лиц ЕС в связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц.
К санкциям Белоруссии против чиновников ЕС автоматически присоединится Россия, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
«В соответствии с союзническими обязательствами белорусский ответный санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего числа, начинает автоматически применяться и в Российской Федерации», - сообщается в нем.
Ранее стало известно, что Евросоюз со 2 октября введёт санкции против примерно 40 официальных лиц Белоруссии. Причина — в «фальсификации выборов и нарушении прав человека в стране». Глaвa Евросоветa Шaрль Мишель после экстренного сaммитa сообщил, что Евросоюз введет сaнкции против ответственных зa нaсилие в Белоруссии и фaльсификaцию нa президентских выборaх. Мишель укaзaл, что стрaны ЕС готовы сопровождaть мирный переход влaсти в республике по демокрaтическим нормaм,
Акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали более 80% избирателей, а за его ближайшего соперника Светлану Тихановскую - около 10 %.
Одна из самых масштабных акций протеста состоялась в минувшее воскресенье 27 сентября. Акция противников Лукашенко собрала более 100 тысяч человек.
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