Райндль стал новым президентом Международной федерации хоккея

Новым президентом Международной федерации хоккея (IIHF) стал немец Франц Райндль. Об этом сообщили в пресс-службе объединения.

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Выборы главы IIHF состоялись на полугодовом конгрессе в Испании. В ходе голосования Райндль получил 30,77% голосов в первом раунде и 51,28% - во втором, обойдя чеха Петра Бржизу и представителя Киргизии Айваза Оморканова.

Францу Райндлю 71 год. В качестве хоккеиста он выступал в немецкой Бундеслиге, играл за сборную ФРГ и завоевал бронзу на Олимпийских играх 1976 года. Райндль занимал пост генерального менеджера сборной Германии, возглавлял Немецкий хоккейный союз, а также комитет IIHF по соревнованиям и комитет спортсменов.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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