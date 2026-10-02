Путин сменил посла России в Греции

Президент России Владимир Путин назначил нового посла страны в Греции. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Российский лидер освободил от должности посла РФ в республике Андрея Маслова. Он возглавлял российскую дипмиссию в Греции с 2014 года.

«Назначить Горлача Юрия Андреевича чрезвычайным и полномочным послом... в Греческой Республике», - говорится в отдельном президентском указе.

Ранее Владимир Путин освободил от должности посла РФ в Великобритании Андрея Келина.

