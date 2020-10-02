Меркель встретится с Тихановской 6 октября

Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской 6 октября, передает РИА Новости.

Они обсудят ситуацию в Белоруссии, передает агентство сообщение кабмина ФРГ.

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Встреча пройдет около 15.00 в ведомстве канцлера.

Акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали более 80% избирателей, а за его ближайшего соперника Светлану Тихановскую - около 10 %.

Одна из самых масштабных акций протеста состоялась в минувшее воскресенье 27 сентября. Акция противников Лукашенко собрала более 100 тысяч человек.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ангела МеркельСветлана ТихановскаяБелоруссияГермания
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