Меркель встретится с Тихановской 6 октября
Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской 6 октября, передает РИА Новости.
Они обсудят ситуацию в Белоруссии, передает агентство сообщение кабмина ФРГ.
Встреча пройдет около 15.00 в ведомстве канцлера.
Акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали более 80% избирателей, а за его ближайшего соперника Светлану Тихановскую - около 10 %.
Одна из самых масштабных акций протеста состоялась в минувшее воскресенье 27 сентября. Акция противников Лукашенко собрала более 100 тысяч человек.
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