СК: Экс-министров обороны Украины Резникова и Федорова объявили в международный розыск
Бывших министров обороны Украины, членов Совета национальной безопасности и обороны Алексея Резникова и Михаила Федорова объявили в международный розыск по уголовному делу о жестоком обращении с гражданским населением в Донбассе. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
По данным ведомства, в рамках дела была установлена причастность к преступлениям экс-министров, которые в 2021-2023-м и 2026 годах отдавали подчиненным преступные приказы и указания, обеспечивая проведение карательных военизированных операций в Донбассе, пишет RT. Это повлекло за собой массовую гибель и ранения мирного населения, разрушение гражданской инфраструктуры.
«В отношении Резникова и Федорова вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, организован их международный розыск», - подчеркнули в СК.
Ранее экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявили в международный розыск по делу о призывах к терроризму и распространении фейков о ВС РФ.
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