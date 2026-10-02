Армия России установила контроль над Грачевкой, Сердобино и Малой Рыбицей
2 октября 202612:26
Юлия Савченко
Вооруженные силы России взяли под контроль три населенных пункта в Харьковской и Сумской областях. Об этом заявили в Минобороны.
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