Армия России установила контроль над Грачевкой, Сердобино и Малой Рыбицей

Вооруженные силы России взяли под контроль три населенных пункта в Харьковской и Сумской областях. Об этом заявили в Минобороны.

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Так, военные освободили Грачевку и Сердобино под Харьковом, пишет RT. Контроль над территорией установила группировка войск «Север».

Кроме того, силы группировки освободили Малую Рыбицу в Сумской области.

Ранее армия РФ взяла под контроль Нестерное, Рубленое и Высокую Яругу в Харьковской области.


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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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