Будет беспредел? Зачем повышают штрафы за курение и мелкое хулиганство
Михаил Пашкин заявил НСН, что создать протокол за мелкое хулиганство проще простого, как и за то же ругательство матом, но необходимо доказательство.
При повышении штрафов за нарушение общественного порядка необходимо тщательнее подходить к доказательной базе, сотрудники полиции должны будут зафиксировать нарушение на видео, заявил глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин в разговоре с НСН.
Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении административных штрафов по 29 статьям КоАП РФ — в том числе за распитие алкоголя в общественных местах, курение в запрещенных зонах и мелкое хулиганство. Штрафы предлагается увеличить кратно. За курение, распитие алкоголя и появление нетрезвым на улице сумма взыскания должна вырасти до 1–3 тыс. руб. Штраф за мелкое хулиганство предлагают поднять до 1–2 тыс. руб., а за неповиновение полицейскому — до 7,5 тыс. руб. Пашкин допустил, что это может привести «к беспределу».
«Я думаю, что в полицию поступит план на отлов таких товарищей. Но здесь должна быть доказательная база. Создать протокол за мелкое хулиганство проще простого, за то же ругательство матом. Я считаю, что должно быть видео, которое подтверждает нарушение, тогда – пожалуйста, штраф. У полицейских есть камеры, они могут зафиксировать, что человек курил или матом ругался. Иначе может быть беспредел. Так можно к любому подойти и сказать, что он якобы матом ругался. Что касается коррупции, это вряд ли приведет к росту коррупции. Сотрудник за условную тысячу рублей не будет таким заниматься. Ему важно план сделать, иначе его премии лишат. А премии большие – 40 тысяч рублей и выше», - рассказал он.
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