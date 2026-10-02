При повышении штрафов за нарушение общественного порядка необходимо тщательнее подходить к доказательной базе, сотрудники полиции должны будут зафиксировать нарушение на видео, заявил глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин в разговоре с НСН.

Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении административных штрафов по 29 статьям КоАП РФ — в том числе за распитие алкоголя в общественных местах, курение в запрещенных зонах и мелкое хулиганство. Штрафы предлагается увеличить кратно. За курение, распитие алкоголя и появление нетрезвым на улице сумма взыскания должна вырасти до 1–3 тыс. руб. Штраф за мелкое хулиганство предлагают поднять до 1–2 тыс. руб., а за неповиновение полицейскому — до 7,5 тыс. руб. Пашкин допустил, что это может привести «к беспределу».