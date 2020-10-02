Названы санкции, способные сломить Белоруссию
Самым болезненным для экономики Белоруссии стал бы удар по сырьевому экспорту, но помощь России минимизирует ущерб, заявил в эфире НСН белорусский политолог.
Евросоюз со 2 октября ввёл санкции против примерно 40 официальных лиц Белоруссии. Причина — в «фальсификации выборов и нарушении прав человека в стране». Санкционный список в отношении чиновников, приближенных к Лукашенко, носит символический характер, уверены политологи. Но они напоминают, что санкции в отношении России, в том числе из-за Донбасса и Крыма, тоже начинались с символических шагов, однако затем ситуация стала более серьезной.
Политолог, эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН рассказал, что какие санкции могут нанести максимальный урон Белоруссии.
«Если серьезно заниматься санкциями, против любой страны, то нужно прежде всего погубить ее экономику. Таких болевых точек в Белоруссии немного – это экспорт нефтепродуктов и калийных удобрений. Но Европа не покупает белорусские калийные удобрения, они все в Азию идут, а экспорт нефтепродуктов ограничен спадом спроса на них в связи с пандемией коронавируса в мире», - сказал Зимовский.
Он добавил, что есть еще весьма грубый метод – экономическая блокада и закрытие границ, но Белоруссия граничит еще и с Россией, а потому эта мера вряд ли будет эффективна, считает политолог.
Собеседник НСН добавил, что ориентированная на внутренний рынок белорусская экономика по своей сути весьма автаркична. «Еды хватает, одежды хватает, лыка хватает, если лапти плести придется», - пояснил Зимовский с долей иронии.
С другой стороны, Белоруссия всегда может рассчитывать на экономическую помощь из России, что в совокупности делает бессмысленным санкционное давление на страну, отметил он.
В Белоруссии массовые протесты против фальсификации выборов начались 9 августа сразу после объявления результатов голосования. По данным ЦИК, победу на президентских выборах одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.
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