Изучение информатики в школах с пятого класса будет полезно для всех, но особенно для ребят, которые сдают ЕГЭ по этому предмету, а таких много, заявил НСН преподаватель МГТУ им. Н. Э. Баумана, победитель Всероссийского конкурса «Большие вызовы для учителя» Владислав Попов.

В программу 5–6-х классов предложили добавить отдельный модуль с основами программирования, цифровой грамотности и безопасности в интернете. При этом сделать такой шаг будет непросто: развитию IT-образования мешают нехватка квалифицированных кадров, высокая нагрузка на учителей и разный уровень оснащения школ в регионах, пишут «Известия». Попов эту идею поддержал, но призвал учитывать нагрузку.