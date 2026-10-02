Учителя поддержали изучение информатики в школах с пятого класса
Владислав Попов заявил НСН, что современные дети уже сами начинают использовать ИИ и нейросети, их интерес нужно направить в правильное русло.
Изучение информатики в школах с пятого класса будет полезно для всех, но особенно для ребят, которые сдают ЕГЭ по этому предмету, а таких много, заявил НСН преподаватель МГТУ им. Н. Э. Баумана, победитель Всероссийского конкурса «Большие вызовы для учителя» Владислав Попов.
В программу 5–6-х классов предложили добавить отдельный модуль с основами программирования, цифровой грамотности и безопасности в интернете. При этом сделать такой шаг будет непросто: развитию IT-образования мешают нехватка квалифицированных кадров, высокая нагрузка на учителей и разный уровень оснащения школ в регионах, пишут «Известия». Попов эту идею поддержал, но призвал учитывать нагрузку.
«Предложение изучать информатику с пятого класса, безусловно, полезно. Во-первых, уже есть школы, где информатика изучается с пятого класса. У меня был опыт преподавания информатики пятиклассникам и шестиклассникам. Учебные пособия существуют даже для начальной школы, для первых-четвертых классов. Во-вторых, предлагаемые темы, включая основы программирования, уже являются содержанием предмета. Некоторые из них изучаются и в рамках других предметов. Их изучение с пятого класса позволит углубить понимание предмета, улучшить навыки, поможет детям овладеть основами программирования, хотя в виде блочного программирования. В-третьих, экзамены по информатике - ОГЭ в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе – являются одними из самых популярных. Изучение предмета с пятого класса способно улучшить и этот результат», - объяснил он.
По его словам, с пятого класса также можно знакомить школьников с нейросетями, так как дети и сами их уже используют.
«Что касается искусственного интеллекта, даже если дети не используют его напрямую, он уже задействован поисковыми системами. А дети к ним обращаются, по своему запросу они могут получить ответ уже от ИИ, который становится частью окружающей нас реальности. Формирование знаний и умений в области искусственного интеллекта готовит детей не только к настоящему, но и к будущему. При этом важным остается вопрос нагрузки на детей и учителей. Поэтому предлагаемые изменения нужно внедрять системно и аккуратно. Сами дети подготовлены идеально. Даже есть такое понятие «цифровая аборигенность». Это поколения, которые уже выросли в цифровой среде, поэтому современные дети быстро схватывают информацию. Я бы очень осторожно подходил к нейросетям в начальной школе, но думаю, что с пятого класса уже все дети про это знают», - добавил собеседник НСН.
Искусственный интеллект расширяет кругозор, но может тормозить развитие детей, поэтому взрослым необходимо контролировать и ограничивать его использование, заявил НСН эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Армия России установила контроль над Грачевкой, Сердобино и Малой Рыбицей
- Учителя поддержали изучение информатики в школах с пятого класса
- Будет беспредел? Зачем повышают штрафы за курение и мелкое хулиганство
- Путин сменил посла России в Греции
- Райндль стал новым президентом Международной федерации хоккея
- СК: Экс-министров обороны Украины Резникова и Федорова объявили в международный розыск
- В Северной Осетии задержали готовившего теракт мужчину
- «Мечта и машины!»: Продюсер «Битвы моторов» назвал главный вызов
- В Туапсе после падения обломков БПЛА повреждено предприятие
- Губернатор сообщил о подозрении на случай особо опасной инфекции в Приангарье