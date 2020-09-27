Более 100 тысяч протестующих вышли на акцию в Минске
В 50-ый день протестов число участников «юбилейной» акции превысило 100 тысяч человек, сообщает Интерфакс.
Колонна протестующих меняла маршрут, начав его около стелы «Минск город-герой», затем направившись к площади Победы. В результате участники акции в начале колонны достигли улицы Сурганова, а идущие в конце - района Немиги.
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко с 80,1 процента голосов. За Тихановскую проголосовали около 10 процентов избирателей. Сразу после выборов по всей стране начались массовые протесты с требованием провести новые выборы.
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