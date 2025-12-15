Извращенная схема: Россия готовит жесткий ответ на конфискацию активов
Главы МИД Польши и Венгрии Сикорский и Сийярто устроили публичную перепалку из-за изъятия российских активов, в ЕС до сих пор не нашли лазейку для этого решения, а Россия уже готовит «жесткий» ответ.
В Европе продолжают искать пути для официального изъятия замороженных активов России. Не все европейские политики одобряют этот шаг, что приводит к публичным спорам и скандалам. При этом западные СМИ все чаще выходят с грозными заголовками о том, что Россия готовит свой ответ на подобные, мягко говоря, недружественные действия.
ИЗВРАЩЕННАЯ СХЕМА
Так, накануне главы МИД Польши и Венгрии Радослав Сикорский и Петер Сийярто устроили публичную перепалку по этому вопросу в соцсети Х.
Все началось с того, что премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X предостерег Запад от беспрецедентного шага, назвав возможное изъятие российских активов в Европе объявлением войны. По его словам, такие действия неминуемо спровоцируют жесткую ответную реакцию и приведут к опасной эскалации. Он подчеркнул, что Венгрия «не собирается участвовать в этой извращенной брюссельской схеме».
В ответ на этот пост глава польского МИД Сикорский попытался обвинить Орбана в связи с Россией, но сделал это в саркастичной форме, написав под постом следующее: «Виктор заработал свой орден Ленина».
А этот комментарий уже вызвал негодование у его венгерского коллеги Сийярто, который ответил Сикорскому, что Польша «действительно хочет войны России и Европы» и Венгрия не позволит втянуть себя в этот конфликт.
После этого Сикорский продолжил обвинительную риторику, написав, что конфликт Европы и России не произойдет без действий Москвы, а Венгрия и в этом случае примет сторону России.
ДОГОВОРИЛИСЬ ИЛИ НЕТ
12 декабря сообщалось, что страны Европейского союза договорились о бессрочной заморозке российских суверенных активов, удерживаемых в Европе. По данным Reuters, правительства государств еврозоны утвердили блокировку активов Центрального банка России на сумму порядка 210 млрд евро.
В Еврокомиссии продолжают обсуждать возможность использования доходов от замороженных средств для финансовой поддержки Украины. Рассматривается схема предоставления Киеву кредита на 185-210 млрд евро, который Украина должна будет вернуть в будущем, при условии последующей компенсации ущерба Москвой,
Российский МИД ранее еще раз подчеркнул, что планы ЕС о репарациях оторваны от реальности, а сама практика заморозки и распределения российских резервов является формой незаконного присвоения.
В тот же день стало известно, что Банк России подает иск к депозитарию Euroclear о взыскании убытков, причиненных регулятору. Центробанк направил заявление в Арбитражный суд Москвы в связи с незаконными действиями депозитария, причиняющими убытки регулятору, а также из-за «официально рассматриваемых Европейской комиссией механизмов прямого или косвенного использования активов» Банка России без его согласия. Отмечается, что действия Euroclear причинили вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими ЦБ средствами и ценными бумагами. Сумма требований к депозитарию не называется.
13 декабря премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для обсуждения изъятия российских активов.
Еврокомиссия надеется добиться от стран Евросоюза на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации российских активов на сумму €210 млрд, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии. Бельгия сопротивляется этому решению, требуя от всех стран ЕС юридически обязывающих гарантий, что отвечать за последствия страны будут вместе.
Бельгийцы не хотят быть ворами, поэтому сопротивляются давлению президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые хотят конфисковать активы россиян в пользу Украины. Этот спор способен даже расколоть весь Евросоюз, рассказал немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.
«Бельгийские юристы все досконально проверили, поэтому и выступили против конфискации. Они изучили вопрос не с точки зрения политики, как это делается в Берлине или в Европейском Союзе, а при помощи Комиссариата крупнейших юристов. Они поняли, что передача замороженных денег Украине будет охарактеризована судом как кража. Если они решатся на это, то наказывать будут только Бельгию, причем такое решение может принять любой суд: американский, китайский. Бельгийское правосудие не может пойти на такое», - говорил он.
14 декабря министр финансов Франции Ролан Лескюр подтвердил, что страны ЕС все еще ищут решение, которое позволило бы им использовать замороженные российские активы для помощи Украине.
«Я не сомневаюсь, что мы найдем жизнеспособное решение с финансовой, правовой и технической точек зрения», - передают его слова французские СМИ.
ЧЕМ ОТВЕТИТ РОССИЯ
На фоне продолжающихся обсуждений на этот счет Россия готовит жесткий ответ на возможную конфискацию своих активов со стороны Евросоюза. Польские СМИ уверяют, что такой шаг обойдется Западу в триллионы рублей.
Журналисты считают, что наиболее вероятным сценарием может стать изъятие западных капиталов, размещенных на специальных счетах в российских банках. Речь идет о счетах типа «С», на которых аккумулируются доходы иностранных компаний и частных лиц из стран, признанных Россией недружественными. Официальных данных о суммах этих капиталов нет, но предварительные оценки доходят до 15 триллионов рублей.
Чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь также заявил НСН, что Россия может ответить на изъятие ее активов Западом конфискацией имущества всех иностранных компаний, продолжающих работать в РФ.
«Наш президент уже говорил, что если это произойдет, то мы конфискуем все имущество всех этих иностранных бизнес-предприятий, которые здесь до сих пор остались и работают. Все дело в том, что все эти активы, которые находятся за рубежом, не просто же так лежат в банке, они вложены в местный бизнес, то есть это деньги, которые крутятся в этой стране. Поэтому как их так в одночасье изъять? Наш президент отмечал, что европейские страны даже не понимают, что если какие-то враждебные меры в отношении России будут приняты, то Россия просто разорвет дипломатические отношения с ними», - пояснил он.
Также он отметил, что существенную роль здесь будет играть и мнение Вашингтона на этот незаконный шаг в адрес России.
Россия готовит меры в случае попыток Европы присвоить замороженные российские активы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, ответ будет «жестким», а необходимые шаги уже разрабатываются правительством.
В свою очередь юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин назвал это «актом войны» со стороны ЕС и отметил, что Россию вынуждают на военный ответ.
