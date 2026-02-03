Концерт Долиной в Обнинске перенесли из-за низкого спроса на билеты

Запланированный на 8 марта в Обнинске концерт народной артистки России Ларисы Долиной не состоится из-за слабых продаж билетов и перенесен на ноябрь, сообщает РИА Новости со ссылкой на Городской дворец культуры.

По данным учреждения, выступление пройдет 15 ноября, а все билеты, купленные на мартовскую дату, можно вернуть. Одновременно открыта продажа билетов на осенний концерт певицы. В дворце культуры пояснили, что решение связано с тем, что интерес зрителей оказался значительно ниже ожидаемого.