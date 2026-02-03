Продукция компаний, которые ушли из России, может быть какого угодно качества и способна обойти даже таможню, рассказал президент Союза торговых центров Булат Шакиров в разговоре с НСН.

Контрольная проверка 1300 пар кроссовок Nike и Adidas в российских торговых центрах выявила, что все из них являются подделкой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Шакирова не удивила такая статистика.