В торговых центрах не удивились «паленым» кроссовкам Nike и Adidas

Происхождение многих иностранных товаров сегодня не поддается проверке, заявил НСН Булат Шакиров.

Продукция компаний, которые ушли из России, может быть какого угодно качества и способна обойти даже таможню, рассказал президент Союза торговых центров Булат Шакиров в разговоре с НСН.

Контрольная проверка 1300 пар кроссовок Nike и Adidas в российских торговых центрах выявила, что все из них являются подделкой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Шакирова не удивила такая статистика.

«Компании Nike и Adidas официально ушли из России, поэтому сейчас большая часть товара завозится параллельным импортом. Поставщики могут предоставлять сертификаты соответствия таможенным службам и так далее, но если торговая марка покинула РФ, то доказать происхождение товаров очень сложно. Этим грешат не только торговые центры, но и маркетплейсы. Таких случаев уже было много. Схожая ситуация и с той же Coca-Cola, которая идет в Россию из Ирана. Я не уверен, что у производителей есть сертификат на производство от американцев и не до конца понимаю ее подлинность», — подчеркнул он.

Шакиров добавил, что обычному потребителю никак не отличить неоригинальный продукт на полке.

«Каким образом можно проверить товар, придя в магазин? Какие-то документы нам, скорее всего, предоставят, если потребуем. Раньше можно было отсканировать QR-код и связаться с местным представительством компании. А сейчас могут даже артикулы совпадать, но на обувь нет никаких “Честных знаков”. Если бы она была, то тогда товары должны были бы соответствовать, но правительство пока еще не ввело ее в действие», — указал он.

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
