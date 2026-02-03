Путин назвал ускорение инфляции в начале года временным
Небольшое ускорение инфляции в начале 2026 года связано в том числе с перенастройкой налоговой системы, однако влияние этого фактора на цены будет краткосрочным. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, кадры которого показал телеканал «Россия 24».
Глава государства отметил, что рост инфляции в начале года был обусловлен, в частности, повышением налога на добавленную стоимость. По оценкам правительства и Центрального банка, эти изменения не окажут длительного давления на цены.
Путин подчеркнул, что аналогичная ситуация уже наблюдалась при предыдущих изменениях налоговой нагрузки, и тогда влияние на инфляцию носило временный характер. По его словам, есть основания ожидать, что и в этот раз эффект будет недолгим.
Президент также сообщил, что к концу года инфляция, как ожидается, вновь снизится примерно до 5%. Кроме того, он отметил, что валовый внутренний продукт России по итогам 2025 года вырос на 1%, передает «Радиоточка НСН».
