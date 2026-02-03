Риелтор поддержала идею внедрить «немецкую» ипотеку в России
Европейская модель научит граждан ответственности и поможет накопить деньги, заявила НСН Ирина Радченко.
Государство может стимулировать людей копить деньги на ипотеку с помощью специальных сберкасс. Такая система уже давно работает в Европе, рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН.
В Госдуме давно идет обсуждение о смене американской модели ипотеки на сберегательные кассы, как в Европе, работа с таким механизмом обойдется заемщикам в два раза дешевле. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Радченко отметила, что это уже давно известная модель.
«Это называется “Бауш-Прокасса”, немецкая модель, которая распространена в Восточной Европе в странах бывшего социального лагеря. Она отличается тем, что у человека есть возможность иметь накопительный период до трех лет, когда он набирает средства на первоначальный взнос на специальном счете в стройсберкассе. Она контролируется так же, как и банк. Там есть свои лицензии, деньги жестко отслеживают, а государство помогает своим гражданам. Например, добавляя 1% сверху рыночной ставки по депозитам. Таким образом людей стимулируют накапливать именно в сберкассах, а население учится дисциплине и накапливает в безопасном для себя режиме. Я только за, чтобы такая система работала и у нас», — указала она.
Ранее основатель «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев предсказал в эфире НСН, когда в России снизятся ставки по ипотеке.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Иран потребовал перенести переговоры с США из Стамбула в Оман
- Путин назвал ускорение инфляции в начале года временным
- Риелтор поддержала идею внедрить «немецкую» ипотеку в России
- Грэм призвал Трампа рассмотреть передачу Украине ракет Tomahawk
- В торговых центрах не удивились «паленым» кроссовкам Nike и Adidas
- СМИ: ЕС обсуждает запрет на импорт российских металлов на фоне дефицита
- Концерт Долиной в Обнинске перенесли из-за низкого спроса на билеты
- Криминалист рассказал, кто мог подтолкнуть ученика к нападению на гимназию в Уфе
- С благодарностью и без жалоб: Как говорить с шефом о повышении зарплаты
- В письмах из архива Эпштейна обнаружили имя Аллы Пугачевой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru