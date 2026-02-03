Государство может стимулировать людей копить деньги на ипотеку с помощью специальных сберкасс. Такая система уже давно работает в Европе, рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН.

В Госдуме давно идет обсуждение о смене американской модели ипотеки на сберегательные кассы, как в Европе, работа с таким механизмом обойдется заемщикам в два раза дешевле. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Радченко отметила, что это уже давно известная модель.