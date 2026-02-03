Риелтор поддержала идею внедрить «немецкую» ипотеку в России

Европейская модель научит граждан ответственности и поможет накопить деньги, заявила НСН Ирина Радченко.

Государство может стимулировать людей копить деньги на ипотеку с помощью специальных сберкасс. Такая система уже давно работает в Европе, рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН.

В Госдуме давно идет обсуждение о смене американской модели ипотеки на сберегательные кассы, как в Европе, работа с таким механизмом обойдется заемщикам в два раза дешевле. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Радченко отметила, что это уже давно известная модель.

Риелтор назвал популизмом идею распространить семейную ипотеку на беременных
«Это называется “Бауш-Прокасса”, немецкая модель, которая распространена в Восточной Европе в странах бывшего социального лагеря. Она отличается тем, что у человека есть возможность иметь накопительный период до трех лет, когда он набирает средства на первоначальный взнос на специальном счете в стройсберкассе. Она контролируется так же, как и банк. Там есть свои лицензии, деньги жестко отслеживают, а государство помогает своим гражданам. Например, добавляя 1% сверху рыночной ставки по депозитам. Таким образом людей стимулируют накапливать именно в сберкассах, а население учится дисциплине и накапливает в безопасном для себя режиме. Я только за, чтобы такая система работала и у нас», — указала она.

Ранее основатель «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев предсказал в эфире НСН, когда в России снизятся ставки по ипотеке.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:КредитыКвартирыИпотека

Горячие новости

Все новости

партнеры